Уголовное дело возбуждено после стрельбы по подросткам на питбайках в Калуге

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы по подросткам на питбайках на окраине Калуги, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 31 июля.

Мужчина из пневматического пистолета выстрелил в двух подростков на питбайках.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Прокуратура Калуги контролирует расследование.

