Уголовное дело возбуждено после стрельбы по подросткам на питбайках в Калуге
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы по подросткам на питбайках на окраине Калуги, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 31 июля.
Мужчина из пневматического пистолета выстрелил в двух подростков на питбайках.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Прокуратура Калуги контролирует расследование.