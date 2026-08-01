Поиск

Более 1,3 тыс. машин скопилось на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу вечером ожидают 1305 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 680 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 625 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что ожидание в очереди с обеих сторон оценивается в два часа.

Ранее в субботу было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение действовало около двух часов.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 1 августа

Гендиректор "Газпром энергохолдинг - закупки" Мазин арестован по делу о получении взятки

 Гендиректор "Газпром энергохолдинг - закупки" Мазин арестован по делу о получении взятки

Минобороны РФ заявило об ударах по целям в украинских портах Одесса и Николаев

Белоусов заявил о продвижении российских подразделений на запорожском направлении

В Тюменской области 29 населенных пунктов оказались в зоне подтопления

 В Тюменской области 29 населенных пунктов оказались в зоне подтопления

Девять из 17 пилотных вузов РФ полностью перестроились под новую модель высшего образования

 Девять из 17 пилотных вузов РФ полностью перестроились под новую модель высшего образования

Женщина погибла в Энергодаре после атаки дронов ВСУ на пятиэтажку

Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен

Теплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУ

 Теплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУ

Аэропорт Элисты на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за капремонта

 Аэропорт Элисты на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за капремонта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3416 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов