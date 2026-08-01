Более 1,3 тыс. машин скопилось на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу вечером ожидают 1305 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 680 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 625 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что ожидание в очереди с обеих сторон оценивается в два часа.

Ранее в субботу было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение действовало около двух часов.