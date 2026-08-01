Замгендиректора "Газпром энергохолдинг - закупки" Моисеенко арестован по делу о получении взятки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд арестовал замгендиректора по корпоративной защите ООО "Газпром энергохолдинг - закупки" Игоря Моисеенко по делу о получении взятки.

Ранее в субботу был арестован генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг - закупки" Игорь Мазин.

Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

"Интерфакс" не располагает информацией о подробностях дела.