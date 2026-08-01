Минобороны РФ заявило о нейтрализации с утра субботы 152 украинских дронов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 8:00 до 20:00 мск субботы перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областями, Крымом, Башкирией, Краснодарским краем, говорится в сообщении министерства.

По его данным, украинские БПЛА сбиты над Азовским и Черным морями.