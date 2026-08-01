Мужчина ранен при атаке дрона в поселке Белгородской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадал человек, повреждены дома и транспорт, сообщил в субботу вечером региональный оперштаб.

"В районе поселка Борисовка Борисовского округа FPV-дрон нанес удар по ГАЗели. Мужчине с осколочным ранением плеча оказана помощь в Борисовской ЦРБ... Транспорт получил повреждения, а также посечена еще одна машина", - говорится в сообщении в канале штаба в Мах.

Кроме этого, посечены дома и транспорт в Грайворонском, Краснояружском и Белгородском округах. В городе Шебекино дрон ударил по предприятию - повреждены остекление и фасад корпуса. При взрыве еще одного FPV-дрона посечены окна в квартире жилого дома.