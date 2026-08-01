Лесной пожар площадью 5 тыс. кв. м тушат под Анапой

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожарные ликвидируют природное возгорание в районе села Варваровка близ Анапы Краснодарского края, сообщили в субботу пресс-службе мэрии Анапы.

"В районе села Варваровка тушат лесной пожар. В работах задействованы порядка 40 человек личного состава анапского пожарного гарнизона, четыре цистерны, силы и средства краевого лесопожарного центра и сотрудники Новороссийского лесничества. Ориентировочно площадь возгорания составляет 0,5 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с труднодоступностью местности огнетушащие средства и ранцы доставляются с помощью мототранспорта.