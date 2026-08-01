Два человека пострадали из-за украинских ударов под Белгородом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Два мирных жителя получили ранения в результате ударов со стороны Украины в Белгородском округе, сообщил оперативный штаб Белгородской области в субботу.

"В поселке Октябрьский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног, доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Также оперштаб проинформировал, что медики больницы №2 в Белгороде оказали помощь мужчине, который получил акубаротравму в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Таврово. Лечение пострадавший продолжит амбулаторно.