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Три человека погибли, трое пострадали при обстреле белгородского предприятия

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли, еще трое пострадали на сельхозпредприятии при ракетном обстреле в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин. (...) Еще троим мужчинам со множественными осколочными ранениями тела оказывают помощь в Борисовской ЦРБ, после чего они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Также в Борисовском округе в селе Грузское при взрыве FPV-дрона произошло возгорание кровли многоквартирного дома, которое потушено силами добровольной народной дружины.

В городе Шебекино вследствие детонации дрона повреждено остекление квартиры в МКД.

В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное - Пролетарский от атаки дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Илёк-Кошары два FPV-дрона взорвались на территории сельхозпредприятия, вследствие чего поврежден трактор.

По данным оперштаба, в селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон атаковал коммерческий объект - поврежден навес. Вследствие детонации второго беспилотника повреждено оборудование.

В Корочанском округе в районе села Погореловка два беспилотника ударили по парковке - получили повреждения три грузовых автомобиля и прицеп.

В селе Погромец Волоконовского округа при ударе дрона повреждена линия электропередачи - жители села временно остаются без электроэнергии, проинформировали власти.

Белгородская область
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