Два курянина пострадали в результате атак ВСУ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших жителях региона в результате украинских атак.

"В результате атаки вражеского беспилотника в Курчатовском районе ранена 42-летняя женщина. Доставили её в Курскую областную больницу", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

Также, по словам Хинштейна, сегодня в областную больницу обратился 41-летний мужчина, получивший акубаротравму от удара дрона в Брянской области. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.