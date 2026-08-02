Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в воскресенье в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"00:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

В субботу вечером было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение действовало около двух часов. К 20:00 в очереди ожидали 1,3 тыс. автомобилей с обеих сторон Керченского пролива.