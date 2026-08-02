ВСУ более сотни раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 104 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

По его словам, нанесены удары по 15 округам. Противник совершил 12 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также семь раз сбросил взрывное устройство с БПЛА.

Силами расчетов ПВО и всех задействованных подразделений за сутки сбиты и подавлены 204 беспилотника.

В результате атак ранения получили 14 человек. Семь из них госпитализированы в больницы. Погибших нет, добавил Шуваев.