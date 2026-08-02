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Площадь лесных пожаров на Ямале превысила 26 тыс. гектаров

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Количество действующих пожаров в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа выросло до 133, их общая площадь превышает 26 тыс. гектаров, сообщает в воскресенье пресс-служба департамента гражданской защиты ЯНАО.

Сутками ранее на это же время в округе действовало 113 пожаров площадью 25,7 гектаров.

Согласно информации интерактивной карты Единой картографической системы ЯНАО, в настоящее время локализовано 12 пожаров площадью почти 7 тыс. гектаров.

За прошедшие сутки ликвидировано пять природных пожаров на площади 170 гектаров.

В тушении задействованы 680 человек, а также три вертолета МИ-8 с водосливными устройствами.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 608 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 92 тыс. гектаров.

ЯНАО Ямал
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