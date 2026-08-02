Самарский губернатор назвал очередным терактом атаку на склад Wildberries

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют пожар на складе Wildberries в Самарской области, который загорелся в результате атаки БПЛА, погибших нет, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"Атака по складу Wildberries - это очередной террористический акт нашего врага. Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет. На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службы", - говорится в сообщении.

Глава региона также предупредил жителей Красноярского района области о появлении в воздухе продуктов горения, напомнив при первых признаках отравления обращаться к врачам.

О том, что склад Wildberries загорелся в Самарской области в результате атаки ВСУ, сообщили в воскресенье утром в пресс-службе Wildberries-Russ.