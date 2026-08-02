ПДК вредных веществ в воздухе Уфы после атаки БПЛА не превышает нормы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Анализ проб воздуха в Уфе, после атаки БПЛА в воскресенье, не выявил превышения установленных норм, сообщил министр природопользования Башкирии Нияз Фазылов.

"Анализ проб, отобранных мобильной лабораторией, а также показания автоматизированных систем показали, что концентрации вредных веществ не превысили установленные нормы. Наблюдение за состоянием атмосферы в городе продолжается", - написал он в своем канале в Мах.

Фазылов отметил, что в рамках проверки специалисты Минэкологии Башкирии взяли пробы на наличие таких загрязнителей, как бензол, диоксид серы, оксид углерода и сероводород.

Отраслевой министр отметил, что в регионе параллельно ведется постоянное наблюдение за атмосферой посредством автоматических станций контроля.

Ранее со ссылкой на главу региона сообщалось, что в воскресенье в Башкирии была отражена массированная атака беспилотников на предприятия республики. В регионе сбиты 25 БПЛА, пострадавших нет. Один из беспилотников сбит над промзоной Уфы, в результате чего начался пожар, ведется тушение.