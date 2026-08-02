Аэропорты Тюмени, Тобольска и Кургана возобновили работу в обычном режиме
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Тюмени (Родино), Тобольска (Ремезов) и Кургана вернулись в штатный режим работы после введенных временных ограничений, сообщила Росавиация в воскресенье днем.
"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
В воскресенье во всех регионах Уральского федерального округа вводился режим "беспилотной опасности".