Аэропорты Тюмени, Тобольска и Кургана возобновили работу в обычном режиме

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Тюмени (Родино), Тобольска (Ремезов) и Кургана вернулись в штатный режим работы после введенных временных ограничений, сообщила Росавиация в воскресенье днем.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

В воскресенье во всех регионах Уральского федерального округа вводился режим "беспилотной опасности".