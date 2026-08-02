Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Омска

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Введенные из-за беспилотной опасности ограничения на прием и вылет авиарейсов в омском аэропорту сняты, сообщает пресс-служба аэровокзала в воскресенье.

"Органами управления воздушным движением сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпании корректируют время прибытия и вылета авиарейсов.