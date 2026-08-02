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Режим беспилотной опасности отменили на Ямале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Отбой режима беспилотной опасности объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает департамент гражданской защиты Ямала.

Предупреждение об угрозе БПЛА объявляли в ЯНАО в 17:30 мск.

Как сообщалось, в воскресенье режим угрозы атаки беспилотников в течение дня вводился во всех шести регионах Уральского федерального округа.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Челябинска (Баландино), Тюмени (Рощино), Кургана и Тобольска (Ремезов).

Екатеринбург Баландино Росавиация Тобольск Челябинск
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