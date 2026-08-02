Великобритания, Болгария и Украина заверили Иран, что не присоединятся к конфликту на Ближнем Востоке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Представители Великобритании, Болгарии и Украины в ходе телефонных контактов заявили иранским властям, что не намерены присоединяться к конфликту на Ближнем Востоке и вести боевые действия против Ирана, заявил в воскресенье представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи.

"За последние 24 часа мы получили несколько телефонных звонков от Великобритании, Болгарии и Украины, в которых они заявили, что не станут частью войны против Ирана", - приводит его слова агентство ИРНА.

Ранее ряд европейских стран выражал готовность принять участие в разминировании Ормузского пролива, однако только в том случае, если это будет безопасно. Вступления в конфликт они избегали.

В конце июля в МИД Ирана сообщили, что украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море, в результате чего один моряк погиб, другой был ранен. Судно с гражданским грузом направлялось из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели. Тогда в Иране заявляли, что не оставят удар без ответа.