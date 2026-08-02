Патрушев обсудил c генсеком МВД Алжира сотрудничество в морской логистике

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.

На встрече обсуждались перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистике, стороны также затронули тему безопасности судоходства в Средиземном море.

Кроме того, Патрушев и Дриди обсудили планы предстоящих контактов различных министерств, ведомств и компаний по различным направлениям морской деятельности.



