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Пожар на Лиговском проспекте в Петербурге потушили

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге на площади 500 кв. м, сообщает утром в понедельник региональное управление МЧС.

Ранее МЧС РФ по Петербургу информировало, что по адресу Центральный район, Лиговский проспект, дом 50 горит кровля здания размером 150х30 м, площадь возгорания составляла 300 кв.м.

"В 05:32 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 20 пожарных, было задействовано четыре единицы техники, уточняет МЧС.

Санкт-Петербург МЧС РФ
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