Минобороны РФ заявило о поражении ночью четырех судов с грузами для ВСУ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары по четырем судам с грузами для украинской армии в Черном море и порту Николаев, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в акватории Черного моря - три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, в порту Николаев - сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении министерства.