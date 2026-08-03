В результате атаки на склад Wildberries во Владимирской области пострадали двое

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на склад Wildberries-Russ в Собинском округе Владимирской области пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Молодой мужчина получил травму головы, а женщина из соседнего населенного пункта получила легкую травму ноги.

Ранее сообщалось, что на логистическом объекте Wildberries-Russ во Владимирской области случился пожар из-за атаки БПЛА. Люди были эвакуированы, по предварительной информации, пострадавших не было.