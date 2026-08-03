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В результате атаки на склад Wildberries во Владимирской области пострадали двое

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на склад Wildberries-Russ в Собинском округе Владимирской области пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Молодой мужчина получил травму головы, а женщина из соседнего населенного пункта получила легкую травму ноги.

Ранее сообщалось, что на логистическом объекте Wildberries-Russ во Владимирской области случился пожар из-за атаки БПЛА. Люди были эвакуированы, по предварительной информации, пострадавших не было.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2026 года Военная операция на Украине
Wildberries Владимирская область Wildberries-Russ Собинский округ Александр Авдеев
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