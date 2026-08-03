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Дело о теракте возбудили из-за удара БПЛА по логистическому центру во Владимирской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте расследуется в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру во Владимирской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

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"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (ст. 205 УК РФ)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По данным следствия, "3 августа вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению". "Вследствие этого возник пожар. По предварительным данным, несколько человек пострадали", - сказала Петренко.

Она отметила, что следователи и криминалисты ведомства "работают на месте происшествия, по обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы".

Владимирская область СКР Украина
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