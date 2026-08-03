Дело о теракте возбудили из-за удара БПЛА по логистическому центру во Владимирской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте расследуется в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру во Владимирской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (ст. 205 УК РФ)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По данным следствия, "3 августа вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению". "Вследствие этого возник пожар. По предварительным данным, несколько человек пострадали", - сказала Петренко.

Она отметила, что следователи и криминалисты ведомства "работают на месте происшествия, по обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы".