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Жителя Екатеринбурга будут судить за попытку убить бывшую жену кислотой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на заказное убийство токсичным веществом, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Дело передано в Ордожоникидзевский районный суд, обвиняемый вины не признал.

"Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (организация покушения на убийство, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, по найму)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он решил убить бывшую жену и нашел предположительного исполнителя и его пособницу. Они выбрали токсическое вещество, в состав которой входит серная кислота, рассчитывая вызвать смерть жертвы. Местом убийства был выбран подземный паркинг дома на улице Владимира Белоглазова, где живет потерпевшая, ключи от которого заказчик заранее передал исполнителю.

12 января женщина пришла на парковку, исполнитель заказа плеснул ей кислоту в лицо. Она оказала сопротивление, нападавший скрылся. Облитой кислотой женщине успели оказать медпомощь, она выжила.

Были задержаны три фигуранта дела. В зависимости от роли каждого им было предъявлено обвинение по ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п."ж" ч.2 ст.105 (организация покушения на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.30 - п."з" ч.2 ст.105 (покушение на убийство, совершенное по найму) и ч.5. ст.33, ч.3 ст.30, п."з" ч.2 ст.105 УК (пособничество в покушении на убийство, совершенное по найму).

Уголовные материалы на подозреваемого исполнителя покушения и его сообщницу выделены в отдельные производства.

Екатеринбург Орджоникидзевский район СКР
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