ФАС возбудила дело против Apple за непредустановку Max и российского магазина приложений

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила против американской корпорации Apple дело за непредустановку на устройствах под управлением iOS - iPhone и iPad - отечественного магазина приложений и мессенджера Max, сообщил регулятор в понедельник.

"Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений. В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании", - сообщила ФАС.



