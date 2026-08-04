Белгородский штаб сообщил о троих пострадавших от атак БПЛА

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали еще три человека, сообщил региональный оперативный штаб.

"В селе Подкопаевка Корочанского округа беспилотник ударил по машине. Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались", - говорится в сообщении.

Машина получила повреждения, рядом посекло еще четыре автомобиля.

В селе Толоконное Белгородского округа при атаке FPV-дрона осколочные ранения получил мужчина. Ему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице.

В Шебекине дрон атаковал многоквартирный дом и повредил фасад и остекление. В одной квартире повреждена внутренняя отделка . Второй дрон взорвался перед другим многоквартирным домом, там выбило окна.