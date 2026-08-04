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Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Кузбассе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,6 зарегистрирован в Кемеровской области вечером в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 18:57 мск (22:57 мск по местному времени), находился на южной окраине села Верх-Егос в Прокопьевском муниципальном округе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,3 балла по шкале MSK-64.

По данным сейсмологов, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине. Кроме того, отмечается формирование очага сейсмоактивности на юге Кузбасса, связанного с последствиями Чуйского землетрясения 2003 года.

Кузбасс землетрясение
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