Роспотребнадзор предупредил рассылке фейковых предупреждений о проверках бизнеса

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил о фейковой рассылке от его имени, в которой юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сообщают о внеплановых проверок. Адресатам присылают QR-код и просят перейти по ссылке и оплатить почтовые услуги.

"Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - сказано в пресс-релизе.

Все контрольно-надзорные мероприятия и профилактические мероприятия (обязательные профилактические визиты) проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дублируются на электронную почту юридического лица или индивидуального предпринимателя. В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя. Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно.