В Минпросвещения заявили, что ОГЭ по истории будет соответствовать школьной программе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ завершило синхронизацию учебных программ и итоговых экзаменов: с 1 сентября 2026 года задания Основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятых классов будут полностью соответствовать материалам, пройденным на уроках, сообщил "Интерфаксу" глава министерства Сергей Кравцов.

"Мы вышли на финишную прямую в формировании единого образовательного пространства в основной школе. Мы полностью синхронизировали учебные программы с итоговыми экзаменами. Школьники будут демонстрировать знания, полученные исключительно по тем материалам, которые они последовательно проходили на уроках. Задания не будут выходить за рамки изученной программы - на экзамене спросят только то, что учили в классе", - сказал Кравцов.

По его словам, с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в федеральную образовательную программу основного общего образования, в связи с которыми скорректированы контрольно-измерительные материалы (КИМ) ОГЭ по истории для девятых классов. Задания будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников.

Министр напомнил, что по всей стране преподавание истории идет по единой программе. Минпросвещения в этой связи обращает особое внимание образовательных организаций на необходимость строгого соблюдения федеральной образовательной программы, подчеркнул Кравцов. Ранее министерство ввело единое поурочное планирование, поэтому исключается возможность изменения программы, уточнил он.

В свою очередь, в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что ранее было увеличено число часов для изучения истории в шестых-восьмых классах до трех часов в неделю. В девятом классе академическая нагрузка по предмету составит два часа в неделю. Для обучающихся пятых-седьмых классов продолжается реализация обязательного учебного курса "История нашего края". На уровне среднего общего образования (10-11-е классы) в части истории в предстоящем учебном году структура предмета полностью сохраняется. Ученики по-прежнему смогут изучать ее на базовом или углубленном уровне в зависимости от выбранного профиля обучения.