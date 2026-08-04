В Монголии началось совместное с Россией военное учение "Селенга-2026"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На территории полевого лагеря вблизи города Эрдэнэт в Монголии состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2026", сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Совместному российско-монгольскому учению "Селенга-2026" придается особое значение. Оно направлено на борьбу с международным терроризмом и приурочено к 105-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией", - говорится в сообщении министерства.

"В церемония приняли участие руководители учений двух стран, а также высокопоставленные представители министерств обороны, вооруженных сил России и Монголии и почетные гости", - сообщили в ведомстве.

По его данным, в учении задействованы подразделения сухопутных войск, воздушно-космических сил и специального назначения двух стран. "В мероприятии примут участие порядка 700 человек, будет задействовано около 200 единиц военной техники", - сказано в сообщении.

В ходе учения будут использоваться беспилотные системы, в том числе квадрокоптеры и FPV-дроны, а также скоростные мотоциклы, багги и другие малогабаритные автомобили с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, сообщил руководитель учения с российской стороны генерал-майор Владимир Белявский на кадрах, которые распространило Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что с 2024 года уровень учения поднят с тактического до межвидового.