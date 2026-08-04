Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Автобус и самосвал столкнулись в Братске Иркутской области, пострадали 11 человек, сообщает Госавтоинспекция региона во вторник.

"В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе 11-летнему ребенку", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в понедельник днем на регулируемом перекрестке в Центральном районе Братска столкнулись автобус "ПАЗ" и самосвал Shacman. Автобус следовал по маршруту "Братск - Водозаборные дачи", в момент происшествия в салоне находились 25 человек.

Прокуратура региона проинформировала, что контролирует установление обстоятельств ДТП. Кроме того, надзорным ведомством будет оценено исполнение законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.