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В Нижнем Тагиле при сходе трамвая с рельсов пострадали люди

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле с рельсов сошел трамвай с тремя десятками пассажиров, к врачам обратились шесть человек, в том числе двое детей, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

"По предварительным данным, водитель трамвая (...), при движении от остановочного комплекса допустила сход задней тележки с рельсовых путей с последующим наездом на опору линии электропередач", - сказано в сообщении.

Трамваем управляла 31-летняя местная жительница, имеющая водительский стаж категории "Tm" один год. Освидетельствование показало, что она не была пьяна.

Водитель объяснила, что после посадки и высадки пассажиров при начале движения почувствовала резкий толчок задней тележки. Применив экстренное торможение, она утратила контроль над траекторией движения, что повлекло разворот трамвая.

В отношении водителя составлены административные материалы по ст.12.33 КоАП (повреждение дорожных сооружений) и ч.2 ст.12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). По факту ДТП проводится проверка.

Свердловская область Нижний Тагил Госавтоинспекция
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