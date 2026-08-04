В Запорожской области нарушено электроснабжение

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Запорожской области на большей части территории отключено электроснабжение после атаки на энергосистему региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, бригады энергетиков приступили к восстановительным работам. Они оценивают повреждения и работают над локализацией аварийных участков. При этом сохраняется опасность повторных ударов.

3 августа вечером Балицкий сообщил об отключении электричества в части региона. Причин он не называл.