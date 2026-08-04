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В Запорожской области за сутки ранения получили девять человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Запорожской области за сутки от атак пострадали девять человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В селах Долина и Скельки в результате обстрелов пострадали женщина и мужчина. Еще три человека ранены в Михайловском муниципальном округе.

Около села Видножино БПЛА атаковал грузовик, ранен мужчина. В Бердянске дрон ударил по частному дому, там также ранен мужчина. В Токмакском округе во время атаки ранены двое детей 2008 и 2010 годов рождения, их состояние стабильное, жизни вне опасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Бердянск Видножино Скельки Запорожская область
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