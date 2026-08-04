В Запорожской области за сутки ранения получили девять человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Запорожской области за сутки от атак пострадали девять человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В селах Долина и Скельки в результате обстрелов пострадали женщина и мужчина. Еще три человека ранены в Михайловском муниципальном округе.

Около села Видножино БПЛА атаковал грузовик, ранен мужчина. В Бердянске дрон ударил по частному дому, там также ранен мужчина. В Токмакском округе во время атаки ранены двое детей 2008 и 2010 годов рождения, их состояние стабильное, жизни вне опасности.