Электроснабжение нарушено в Херсонской области после атаки БПЛА

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Атака украинских беспилотников привела к частичному нарушению электроснабжения в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в понедельник.

"В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее в понедельник об отключении электроэнергии в части региона сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Причин отключения он не назвал.