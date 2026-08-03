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Электроснабжение нарушено в Херсонской области после атаки БПЛА

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Атака украинских беспилотников привела к частичному нарушению электроснабжения в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в понедельник.

"В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее в понедельник об отключении электроэнергии в части региона сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Причин отключения он не назвал.

Херсонская область электроснабжение
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