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Девять пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике находятся в тяжелом состоянии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике госпитализированы, девять из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в понедельник.

"По оперативным данным, госпитализирован 21 пострадавший при атаке БПЛА в Геленджике, в том числе трое детей. Девять пострадавших, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии", - сказал он.

Он отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

"19 человек получили амбулаторную медицинскую помощь", - уточнил Кузнецов.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком достигло 47 человек. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Кроме того, шесть человек погибли.

Алексей Кузнецов Геленджик Минздрав РФ
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