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В Калининграде из горевшего дома спасли около 200 картин

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде случился пожар в многоквартирном доме в переулке Грибоедова, из одной квартиры спасатели вынесли около 200 картин частной коллекции, сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило 3 августа в 20:10, пожар потушили в 01:10. В двухэтажном доме с мансардой вспыхнула кровля, пожарные эвакуировали из здания 24 человек, в том числе 6 детей. Сгорела металлочерепичная кровля на площади 120 кв. м. На мансардном этаже огнем уничтожена двухкомнатная квартира площадью 40 кв. м, помещения закопчены. Спасенные картины переданы собственнику.

Причина пожара устанавливается.

Калининград МЧС
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