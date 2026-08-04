ВС РФ нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам на Украине

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам Украины, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам производства и хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.