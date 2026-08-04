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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Бакшеевка в Харьковской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в зоне проведения СВО взяли под контроль село Бакшеевка в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, группировка "Север" за сутки нанесла поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка Харьковской области.

"В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Бунякино, Рыжевка и Писаревка", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, за сутки потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили более 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

"В селе Бакшеевка Волчанского района у противника были расположены важные опорные пункты, которые предназначались для сдерживания наступления российских подразделений и обеспечения обороны в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатное Харьковской области", - отметило ведомство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область Украина
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