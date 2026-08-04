Минобороны РФ заявило об ударах "Южной" группировки по ВСУ в районе Славянска и Краматорска

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Южная" группировка войск в течение суток улучшила положение в зоне спецоперации, нанесла удары по украинским подразделениям в ДНР, в том числе в районе городов Славянск и Краматорск, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, за сутки украинские силы потеряли здесь до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия.

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