Путин подписал изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве между РФ и Белоруссией

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал изменения в договор между РФ и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Изменения направлены на совершенствование и упрощение порядка осуществления военно-технического сотрудничества между сторонами договора.

Как заявлял ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич, внесение поправок в договор обеспечит оперативное проведение совместных разработок современных вооружений, ускорит и упростит их поставку.

"Республика Беларусь является ключевым военным союзником Российской Федерации, является членом Организации Договора о коллективной безопасности. Объем и содержание военно-технического сотрудничества наших стран, о чем, как вы знаете, неоднократно говорил президент Российской Федерации, вышел на принципиально новый уровень. В этой связи и в целях развития укрепления нашего взаимодействия в области ВТС главой государства было принято решение значительно упростить разрешительные процедуры, которые влияют как на сроки поставок вооружений и военной техники, так и на оперативность обеспечения подразделений силовых структур наших государств необходимыми запасными частями и комплектующими изделиями", - сказал Бабич, выступая с докладом на заседании Госдумы.

"Внесение изменений в договор упростит и ускорит не только поставку современных вооружений и военной техники, но и обеспечит оперативное проведение совместных разработок современных вооружений", - подчеркнул он.

Замдиректора ФСВТС отметил, что протокол о внесении изменений в договор о развитии ВТС с Белоруссией подписан 23 декабря 2025 года в целях упрощения контрольно-надзорных процедур и сокращения сроков поставок вооружений и военной техники между двумя странами.