"Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва

Работа информационного центра ЦИК РФ в Москве Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва, свидетельствуют данные ЦИК после подсчёта почти четверти бюллетеней.

После подсчёта 24,20% протоколов "Единая Россия " набирает 56,84 % голосов. Это порядка 125 парламентских мест .

Кроме того, "единороссы" получают 181 мест по одномандатным округам (подсчитано 24,56% бюллетеней) .

К этому следует добавить места, которые отойдут "Единой России " в результате перераспределения мандатов не прошедших в Госдуму партий.

Для получения конституционного большиства партии нужно получить 301 место.