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"Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва

"Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва
Работа информационного центра ЦИК РФ в Москве
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва, свидетельствуют данные ЦИК после подсчёта почти четверти бюллетеней.

После подсчёта 24,20% протоколов "Единая Россия " набирает 56,84 % голосов. Это порядка 125 парламентских мест .

Кроме того, "единороссы" получают 181 мест по одномандатным округам (подсчитано 24,56% бюллетеней) .

К этому следует добавить места, которые отойдут "Единой России " в результате перераспределения мандатов не прошедших в Госдуму партий.

Для получения конституционного большиства партии нужно получить 301 место.

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"Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва

 "Единая Россия " претендует на конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва

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По предварительным данным ДЭГ, у "Единой России" 49,06%, на втором месте "Новые люди" с 15,42%

После обработки 14% протоколов "Единая Россия" набирает 57,54%, КПРФ - 13,67%, ЛДПР - 9,27%

В 10 субъектах РФ повреждены и разрушены 74 здания, в которых размещались ТИК и УИК

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