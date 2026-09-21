"Единая Россия" лидирует на выборах в парламенты пяти субъектов Юга России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На парламентских выборах в пяти регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов после подсчета первых бюллетеней за партию "Единая Россия" проголосовали от 60,09% до 86,13% избирателей, следует из данных ЦИК РФ.

По данным Центризбиркома, наибольшую поддержку лидирующая партия получила в Ингушетии, где за нее проголосовали 86,13% избирателей после 4,20% посчитанных голосов. На втором месте оказалась партия "Новые люди" с 6,85% голосов. На третьем месте ЛДПР - 2,49%.

Также партию "Единая Россия" поддержали 80,86% избирателей в Адыгее. На втором месте КПРФ - 8,75% голосов, на третьем ЛДПР - 3,94%. На данный момент подсчитано 2,26% голосов.

За "Единую Россию" в Республике Дагестан проголосовали 74,36% избирателей. Партия "Справедливая Россия" на втором месте, за нее проголосовали 11,73% избирателей. На третьем месте КПРФ с 11,11% голосов. Всего на данный момент подсчитано 20,92% голосов.

В Ставропольском крае "единороссов" после 1,23% посчитанных голосов поддержали 63,34% избирателей, КПРФ - 12,66%, а партию "Новые люди" - 7,86%.

В Астраханской области 60,09% избирателей проголосовали за "Единую Россию", 9,47% за КПРФ и 8,75% за партию "Новые люди". Всего подсчитано 1,56% голосов.