По предварительным данным ДЭГ, у "Единой России" 49,06%, на втором месте "Новые люди" с 15,42%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы РФ по итогам дистанционного электронного голосования по единому федеральному округу (без Калининградской области), предварительно, набирает 49,06%, на втором месте "Новые люди" с 15,42%, на третьем месте КПРФ с 12,26%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Согласно данным, выведенным на табло в Центризбиркоме РФ в 21:30 мск, ЛДПР набирает 10,79%, "Справедливая Россия" - 5,75%.

На шестом месте - Партия пенсионеров, набравшая 2,16%.

По предварительным данным, явка на выборах в Госдуму составила 90,89%.