"Яблоко" не проходит в Новгородскую облдуму после подсчета 4,24% протоколов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" набирает на выборах в Новгородскую областную думу восьмого созыва по единому округу 4,9% голосов по итогам подсчета 4,24% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Таким образом, предварительно, "Яблоко" не проходит в Новгородскую областную думу.

"Единая Россия" набирает на выборах в Новгородскую областную думу восьмого созыва по единому округу 49,56% голосов после обработки 4,24% протоколов.

По данным ЦИК, ЛДПР получает 12,17% голосов, "Новые люди" - 11,14%, КПРФ - 10,6%.