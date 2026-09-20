После подсчета 25% протоколов "Единая Россия" набирает 57,04%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по итогам обработки 25,21% протоколов лидирует и набирает 57,04% голосов по федеральному округу, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте - КПРФ (13,92%), на третьем - ЛДПР (9,31%), на четвертом - "Новые люди" (8,01%), на пятом - "Справедливая Россия" (5,22%).

На шестом месте - Партия пенсионеров (2,08% голосов), на седьмом - "Зеленые" (0,96%), на восьмом - "Коммунисты России" (0,89%), на девятом - "Родина" (0,63%), на десятом - Партия прямой демократии (0,33%), следует из данных ЦИК.