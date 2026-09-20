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На выборах главы Чечни лидирует Кадыров с 97,35% голосов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по итогам обработки 2,4% протоколов лидирует на выборах руководителя региона, следует из данных ЦИК РФ.

Кадыров ("Единая Россия") набирает 97,35% голосов.

Вторым идет кандидат от "Справедливой России" Исмаил Денильханов (1,53% голосов). На третьем месте - кандидат от КПРФ Халид Накаев (0,98% голосов).

В выборах главы Чеченской Республики в текущем году принимают участие три кандидатуры - действующий глава республики Рамзан Кадыров ("Единая Россия"), председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия"), депутат парламента Чеченской Республики (КПРФ) Халид Накаев.

Чечня выборы Рамзан Кадыров
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