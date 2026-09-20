Миронов выразил уверенность в прохождении "Справедливой России" в Госдуму

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что партия по итогам выборов получит достаточное число голосов для прохождения в Госдуму 9-го созыва.

"В целом я должен сказать, что выборы прошли легитимно, прозрачно и честно", - сказал Миронов в эфире ИС "Вести".

Он считает, что Госдума 9-го созыва будет также пятипартийной.

"В конце октября нашей партии исполнится 20 лет. Я уверен, что этот юбилей мы встретим в статусе парламентской партии", - добавил Миронов.