Путин подписал закон, расширяющий систему страхования вкладов на электронные кошельки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий систему страхования вкладов на электронные денежные средства.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу через 180 дней после опубликования. Новые нормы будут действовать в отношении страховых случаев, наступивших с указанной даты.

В систему страхования вкладов включены электронные денежные средства (электронные кошельки) клиентов банков. Владельцы электронных кошельков смогут получать страховое возмещение в пределах лимита 1,4 млн рублей в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Нововведение касается средств лиц, прошедших идентификацию или упрощенную идентификацию. Возмещение будет выплачиваться только в безналичном порядке.