Число пострадавших от БПЛА на курском предприятии выросло до четырех

Еще один курянин ранен в Рыльском районе в результате наезда на машине на мину

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о четвертом пострадавшем в результате удара беспилотника по предприятию в селе Малое Солдатское в Беловском районе.

"В результате удара ранен также 56-летний мужчина. У него открытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, множественные осколочные ранения", - написал Хинштейн в Мах.

Ранее он сообщал о троих пострадавших.

Кроме того, в селе Трошино Рыльского района мужчина 1959 года рождения на автомобиле наехал на мину. В результате подрыва он получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног. После оказания первой помощи оба раненых будут доставлены в Курскую областную клиническую больницу.